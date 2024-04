Webinar gratuito di Deascuola | “Sfide e Opportunità del D M 66 23 per la Scuola 4 0”!

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Decreto Ministeriale n. 66 del 12 Aprile 2023 rappresenta una reale occasione per ladi innovarsi, ripensando l’intero processo di insegnamento-apprendimento, integrato con gli strumenti digitali. Questo richiede un profondo cambiamento culturale: il passaggio da ambienti di apprendimento trasmissivo-riproduttivi ad ambienti di tipo costruttivista. Per fare il punto sulla sfida che le scuole L'articolo .

Webinar – «I rischi per i risparmiatori» – Quali sono e come difendersi C’è spesso confusione sui diversi rischi che corre un risparmiatore. Alcuni sono spesso trascurati o addirittura, mentre ... (ilgiornaleditalia)

BinarioScuola.it ha organizzato un webinar gratuito per insegnanti (primarie e secondarie) e operatori culturali per introdurre al cinema documentario come opportunità didattica : come usarlo a ... (orizzontescuola)

Corsi e Webinar per imprenditori - La piattaforma Sni delle Camere di commercio offre corsi gratuiti online per aspiranti imprenditori. Incontri di formazione su business model, motivazioni imprenditoriali e business plan.ilrestodelcarlino

Fisco, novità in arrivo su successioni e donazioni - L’imposta successoria, prevista dal nuovo decreto, verrà applicata ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e anche per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti d ...milanofinanza

POSTE: IN ABRUZZO Webinar gratuito SU SOCIAL E AI - ABRUZZO – Torna in Abruzzo l’appuntamento con il Webinar di Educazione Digitale, l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini per promuovere la conoscenza degli strumenti ...rete5.tv