Volley | Playoff A1 Femminile 2023 2024 | Scandicci è la prima finalista | Novara porta Conegliano a gara-3

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo 45 vittorie consecutive,è tornato a fare i conti con la sconfitta. Nella sfida valida per-2 della semifinale deiScudetto della Serie A1di, le pantere di Daniele Santarelli hanno infatti ceduto il passo acon il punteggio di 3-2 (25-17, 25-23, 17-25, 14-25, 15-12). Dopo la sconfitta incassata in-1, la formazione di Lorenzo Bernardi ha sfruttato il tifo del proprio pubblico per superare la corazzata veneta e riaprire la serie, tenendo vivo il sogno. Non è riuscita ad allungare il confronto invece Milano, travolta daanche in-2 ed uscita di scena. Sono state infatti le toscane di Massimo Barbolini a staccare il primo ...

