Volley femminile | Conegliano crolla dopo 43 vittorie! Novara vince gara-2 | la semifinale si decide alla bella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024)taaver infilato 43consecutive nel corso di questa stagione. Le Campionesse d’Italia sono state sconfitte danella-2 dellascudetto di26 sigilli in regular season, 3 nei playoff, 10 in Champions League, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana, le Pantere si sono inchinate al PalaIgor. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno rimontato da 0-2, ma al tie-break non sono riuscite a completare il ribaltone e così la serie è in perfetta parità (1-1). Tutto siràdi spareggio che andrà in scena nel weekend: chirà al PalaVerde di Treviso si ...