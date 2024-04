VIDEO – Inter | Cagliari nel mirino! Countdown scudetto | Inter Chat

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La squadra di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti oggi, dopo un giorno di riposo. L’obiettivo è la partita contro il. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta dove vi aspettano Romina Sorbelli in compagnia del ...

