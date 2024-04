Usyk troppo ‘piccolo’ per battere Fury? Il Gypsy King | “Ci sono divisioni di peso per un motivo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sabato 18 maggio 2024 Tysone Oleksandr Uysk saliranno sul ring per il match valevole per l’unificazione delle cinture dei pesi massimi. Nella conferenza stampa odierna, il campione britannico – detentore del titolo WBC (mentre l’ucraino difende le corone WBA, WBO, IBF) – ha ammesso di sentirsi favorito grazie al gap fisico che lo vede avvantaggiato rispetto al rivale. Il riferimento è alla stazza di(alto 1.91) che ha iniziato la carriera nei massimi leggeri., alto 2 metri e 6, ritiene che “le dimensioni siano ciò che conta davvero, abbiamodiper un” e che“puòi massimi di medio livello, non quelli di élite”. Una frecciatina neanchevelata ad Anthony Joshua, battuto due volte ...