Usa | respinti appelli guardie | eseguita condanna a morte omicida in Missouri

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Washington, 10 apr. (Adnkronos) – E’ statalaemessa nei confronti di Brian Dorsey, riconosciuto colpevole dell’omicidio di sua cugina Sarah Bonnie e del marito di lei Benjamin Bonnie nel 2006. L’esecuzione è avvenuta tramite iniezione letale nel carcere di Bonne Terre nel, come ha spiegato il portavoce del Dipartimento penitenziario dello Stato Karen Pojmann, ed ”è andato tutto liscio”. E questo nonostante un impegno straordinario da parte di 72 funzionari penitenziari e del giudice d’appello per commutare la suain ergastolo. Il governatore delMike Parson ha infatti negato un appello dell’ultimo minuto per sospendere l’esecuzione di Dorsey, 52 anni, e anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato ...