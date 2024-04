Usa-Cina | lo scontro a distanza passa anche dai vertici dei leader Così Xi e Biden cercano di rafforzarsi verso Taiwan e Giappone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una “riunione di famiglia” da una parte. Una partnership sempre più militarizzata dall’altra. Sono giorni dall’agenda particolarmente fitta per iasiatici, desiderosi di non rimanere solamente pedine di alto profilo nella lotta per la supremazia globale trae Stati Uniti, ma inevitabilmente incagliati nella dialettica tra Pechino e Washington. Nella stessa giornata in cui l’ex presidenteese, Ma Ying-jeou, ha incontrato nella capitale cinese ilXi Jinping, il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha accolto alla Casa Bianca tra ortensie e California roll il premierse, Fumio Kishida. Due incontri dalla portata storica per tempismo e rilevanza delle cariche coinvolte, diversi nei contenuti ma uniti da un elemento fondamentale: in entrambi i casi, il ...