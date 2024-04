Uomini e donne, Ida potrebbe decidere di non scegliere, nel Trono Over nuovi scontri sul parterre - Uomini e donne, la puntata di martedì 9 aprile 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. In diretta su tvblog.it la nuova puntata… Leggi ...informazione

U&D, Maria rimprovera Pierpaolo: 'Datti una svegliata, Ida vuole risposte e tu stai fermo' - Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda mercoledì 10 aprile Maria De Filippi ha rimproverato Pierpaolo Siano per l'atteggiamento poco propositivo che avrebbe in studio. La ...it.blastingnews

Polizia: a Firenze cala il tasso di criminalità. Dimezzati gli incidenti mortali. Il bilancio del questore Auriemma - "Un importante risultato che ci ripaga anche dei sacrifici e della dedizione al lavoro delle donne e degli Uomini della Polizia di Stato", il commento del Questore Maurizio Auriemma, alla sua 40/a e a ...firenzepost