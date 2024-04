(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Laha effettuato un attacco notturno allenelle regioni di. Lo hanno riferito le forze di difesa meridionali dell', precisando che Mosca ha preso di mira le due regioni meridionali con un'ondata di droni, 12 dei quali sono stati abbattuti sull'Oblast di, mentre altri due sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con ...

(Adnkronos) – La Russia ha problemi con i propri missili. L'Ucraina riceve altre armi , ma non sono ancora quelle che Kiev aspetta per provare a invertire il corso della guerra. Il conflitto mette a ... (webmagazine24)

L’Ucraina alla Meloni: “Abbiamo bisogno di missili terra-aria, subito” - Nelle ultime ore, in un attacco che sfida ogni logica, una colonna corazzata russa ha attraversato la campagna aperta vicino al villaggio di Tonenke, regione di Donetsk, ed è stata respinta da droni e ...informazione

Ucraina, in Svizzera conferenza di pace ma senza Russia: cosa fa la Cina - Che la Svizzera intenda ospitare una conferenza di pace ad alto livello sull'Ucraina non è né un mistero né tantomeno una novità. Bloomberg, come riferiamo nel nostro live di guerra… Leggi ...informazione

Ucraina, Russia attacca infrastrutture energetiche a Odessa e Mykolaiv - La Russia ha effettuato un attacco notturno alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. Lo hanno riferito le forze di difesa meridionali dell'Ucraina, precisando che Mosca ha p ...adnkronos