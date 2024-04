Uccisa ad Aosta | il sospettato arrestato a Lione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È statoin serata ail ventunennedi aver ucciso una ragazza francese in un villaggio abbandonato in Valle d'. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble e rilanciata dai media francesi.

Ragazza Uccisa Aosta, chi è il presunto killer in fuga in Francia Italiano di origine egiziana, già a processo per abusi sulla vittima - Prima di ucciderla era già stato violento nei suoi confronti. Le aveva rotto il naso a furia di botte. Lei aveva trovato il coraggio di denunciarlo e tra qualche giorno ci sarebbe stato ...ilmessaggero

Chi l'ha visto, 22enne Uccisa in Valle d'Aosta. La testimone: «Lei era tranquilla, li ho visti salire sul pullman» - Aosta, ragazza francese Uccisa: è caccia al fidanzato italiano. «Aveva il divieto di entrare in contatto con la vittima» La 22enne è infatti stata ritrovata con una profonda ferita alla gola e, ...leggo