“Truffe romantiche” | l’affare milionario dei profili fake Ecco come riconoscerli e come difendersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Romance scam o truffa romantica, le chiamano, ma di romantico vi è ben poco: restano l’illusione e il disincanto, almeno in una seconda fase, quando la vittima di turno realizza – spesso, un po’ troppo tardi – di essere stata presa in giro, ma soprattutto derubata. Infatti, non esistono solo le cyberpiù sofisticate,il cosiddetto phishing, ma, sempre online, si possono mettere “in gioco” i sentimenti umani,l’amore appunto:che stanno conoscendo una preoccupante fase di recrudescenza. E, poi, c’è un altro problema: in molti rinunciano a denunciare, poiché si vergognano o in certi casi anche per non far conoscere alla o al partner i propri “tradimenti” virtuali. Si tratta di“molto diffuse”,spiega il ...