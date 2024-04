Trentenne incinta con dolori addominali muore in ospedale con la neonata

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoTragedia nella notte all’Santissima Annunziata di Taranto, dove una donna, giunta al termine, è stata trasportata in ambulanza dopo aver lamentato forti. La giovane donna, di nazionalità nigeriana, avrebbe subito un arresto cardiaco durante il trasporto presso il nosocomio. I sanitari hanno tentato l’impossibile per rianimarla e l’hanno sottoposta a cesareo d’urgenza. Purtroppo però, sia per lei che per la piccola che aveva in grembo non c’è stato nulla da fare.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.