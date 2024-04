The Rogue Prince of Persia | trailer di annuncio con data d’uscita del gioco roguelite

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ubisoft ha appena annunciato ufficialmente Theof, presentando con indedicato il nuovodi Evil Empire, il team di sviluppo noto per Dead Cells, ed aggiungendo che il titolo godrà di un rilascio in accesso anticipato su Steam nella giornata del 14 Maggio 2024. Ebbene sì, dopo che nei giorni scorsi si sonno susseguiti in rete alcuni report che hanno anticipato l’di questo nuovo capitolo della serie, il publisher francese ha deciso di rompere gli indugi annunciando ufficialmente ilnel corso del Triple-i Initiative. Nel confermare che Theofverrà rilasciato anche su console appena terminerà il periodo in accesso anticipato su Steam, la società ha ...

