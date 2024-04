Terzo furto nella palestra aperta 20 giorni fa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pisa, 10 aprile 2024 – A tre settimane dall’apertura ladi via Case Dipinte "To get there" ha già subito tre furti. L’ultimonottata tra lunedì 8 e martedì 9 aprile. A denunciare l’accaduto l’imprenditore pisano e proprietario Alberto Furia che, oltre ad aver avuto una lunga esperienza come fondatore e direttore commerciale di Beapp in Borgo Largo e come store manager del Pisa Store, fu anche tra i candidati, nel maggio 2023, della lista civica Sviluppo e Territorio Pesciatini per Pisa in sostegno del sindaco Michele Conti. "Ilè avvenuto alle 4.30 del mattino - dichiara Alberto Furia -. I ladri sono entrati forzando la serranda e sfruttando una piccola intercapedine sottraendo materiale per un valore complessivo di 400 euro". E non è neanche la prima volta, nonostante l’apertura così recente della ...