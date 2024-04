Terremoto al mattino in Emilia-Romagna | scossa di magnitudo 3 0

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ancora paura in Italia, con la terra che è tornata a tremare nella notte dopo le scosse registrate negli scorsi giorni in diverse regioni. Il, stavolta, è stato segnalato alle 6.20 deltra le province di Reggioe Parma e ha avuto unapari a 3. Stando ai dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 24 chilometri di profondità ed epicentro 7 km a nordest del comuneno di Vetto. Tante le segnalazioni subito comparse in rete da parte di utenti che, dopo essersi svegliati di soprassalto, hanno raccontato sui social di aver sentito tremare la terra, chiedendo informazioni sull'accaduto. Per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose.