Talento | gioventù e tabellone | perchè il Barcellona può sognare la Champions League

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La due giorni disi chiude con le ultime 2 partite di andata dei quarti di finale. Altre due gare ricche di gol ed emozioni dalle quali è arrivato un primo, parziale, verdetto davvero interessante: ilpuòla. La stagione dei catalani ha visto luci e ombre: il distacco dal Real Madrid in campionato, l’addio già annunciato di Xavi, qualche problema di spogliatoio. Eppure i blaugrana, negli appuntamenti importanti, riescono sempre a brillare. Ne è la prova la gara di questa sera contro il PSG. In trasferta a Parigi, ilè prima andato in vantaggio con Raphinha, poi ha subito la rimonta dei parigini con Dembelè e Vitinha, poi ha ribaltato la gara con la doppietta di Raphinha e la rete di Christiansen. Un 2-3 ...