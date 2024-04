Svolta Ue sui migranti | si cambiano le regole Il Pd si sgancia dalla sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Parlamento europeo ha dato il suo via libera definitivo al Patto per la migrazione e l'asilo. Un maxi-pacchetto - di nove provvedimenti legislativi - che ha richiesto anni di negoziati e che fino all'ultimo ha portato gruppi e maggioranze a spaccarsi. A favore del Patto - o comunque di buona parte - si sono espressi la delegazione di Fratelli d'Italia (in dissenso dal resto del gruppo dei conservatori dell'Ecr) e di Forza Italia. Sono stati contrari invece la Lega, il Pd (anche in questo caso in dissenso dal Gruppo di appartenenza, S&d) e il Movimento 5 stelle. Esulta la maggioranza. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, «è una giornata storica». Per la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, «nessuno Stato verrà più lasciato da solo». Tuttavia per il Pd e il M5s, ma anche per la Lega, «l'esito del Patto è un danno per l'Italia». In ...