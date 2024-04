Suviana | le cause dell’incidente Lo scoppio nel giorno del collaudo | s’indaga sui lavori di manutenzione

Bargi, notte di ricerche per ritrovare i dispersi. Si lavora senza sosta - Tre le vittime accertate, cinque feriti, gravemente ustionati, in ospedale. Ricerche particolarmente difficili, a 40 metri di profondità ...tg.la7

Suviana, tragedia centrale Enel. Si cercano corpi. Domani Cgil-UIL fermano il lavoro per 8 ore - BOLOGNA - Mentre si cercano le cause dello scoppio della diga di Suviana, la Cgil-Uil indice uno sciopero di otto ore per domani 11 aprile. "Siamo di fronte all' ennesima strage. In un Paese che ha p ...primapress

Esplosione nella centrale idroelettrica del bacino di Suviana: fra i feriti c'è un veneziano - Si tratta di Sandro Busetto, 59 anni, ricoverato nel reparto Grandi ustioni dell'ospedale di Cisanello, a Pisa: era nell'unità specialistica di Enel che stava lavorando nell'impianto ...rainews