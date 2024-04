Superbonus | la stangata di Conte La ricetta Giorgetti | No alla manovra bis

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il nodoè stato il punto dolente nella redazione del Def, e l'ha esplicitato il ministro dell'Economia Giancarlonella conferenza stampa con cui ha illustrato il documento. Un impatto «devastante». Così il titolare di via XX Settembre ha definito l'incidenza dei bonus edilizi sul debito, la quale fa sì che «a parte il consolidato indebitamento netto del 7,2% del 2023, le previsioni ci dicono 4,3 per il 2024, 3,7 per il 2025, 3 nel 2026, 2,2 nel 2027».ha specificato: «L'andamento del debito è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del pagamento dei crediti fiscali delper i prossimi anni», una «enorme massa di 219 miliardi di crediti edilizi», considerando tutti i bonus del settore. Il, misura qualificante del governo...

