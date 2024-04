Sport paralimpici Nuoto senza barriere | cento domenica in vasca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nella mattinata diandrà in scena, alla piscina comunale di Forlì in via Turati, l’undicesima edizione del Meeting di. La manifestazione prevede una serie di gare con incirca 100 atleti diversamente abili, facenti capo a 11 società provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa dall’agenzia di comunicazione Grafikamente, dal comitato provinciale Asi Forlì-Cesena e dall’associazione Incontro. Quest’ultima è nata nel 1998 con l’obiettivo di favorire l’accesso alle praticheive per bambini, ragazzi e adulti diversamente abili. Nel corso degli anni è cresciuta e arrivata a coinvolgere circa 150 persone con disabilità, grazie al supporto di 50 volontari. "L’evento di ...