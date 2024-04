Sparatoria in viale Marche a Milano | uomo ferito in strada | alle spalle un regolamento di conti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Undiavvenuto in pieno giorno a, poco dopo le 18 in(angolo via Bassi): qui undi 40 anni, con una lunga fila di precedenti, è stato colpitogambe ine lasciato agonizzante sull'asfalto. In fuga il responsabile.

