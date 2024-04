Sparatoria in città | diversi feriti | interviene la polizia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Momenti di paura inper unain pieno centro. Diverse le persone rimaste ferite. Aperta un’indagine per accertare l’accaduto. Ancora unain strada negli Stati Uniti. Nella serata italiana di mercoledì 10 aprile il fuoco è stato aperto nella Wyaslung Avenue a Filadelfia. Sul posto sono intervenuti immediatamentee il personale medico, con quest’ultimo che ha soccorso le diverse persone rimaste ferite nello scontro a fuoco e non solo.in strada:– Notizie.com – © AnsaSecondo quanto riferito da TgCom24, laha sequestrato anche diverse armi da fuoco e arrestato alcune persone. Indagini in corso per cercare di ricostruire meglio la dinamica dellae il movente ...