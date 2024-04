Solo odio senza “classe” La sinistra si metta in salvo prima di impazzire | diventi conservatrice

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lo stratagemma preferito dallaper eludere il confronto con la destra, da sempre, è accusare quest’ultima di non aver fatto i conti con il passato. Generazioni di progressisti, per decenni, si sono passate il testimone nel dare ai propri interlocutori, indistintamente, del “fascista”, per qualunque ragione. Ti piace l’Italia? Sei fascista. Credi nella famiglia? Fascista. Credi in Dio, nelle regole, nelle leggi, nelle gerarchie? Fascista. Vesti classico, vai a pesca, vivi in provincia, non ti piace l’astrattismo, i monopattini, la cucina molecolare? È perché sei, almeno un po’, fascista. Non serve a nulla dichiararsi democratici o liberali, cristiani o libertari: hai il physique du role, devi rassegnarti. Ma la, che accusa altri di non aver fatto i conti con un fantasmagorico passato, con il suo oscuro passato marxista, invece, ha ...