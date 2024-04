Scuola chiusa per il Ramadan a Pioltello | bocciata la mozione della Lega in Regione Lombardia

(Di mercoledì 10 aprile 2024)sconfitta in aula con 34 voti contrari e 33 favorevoli sul testo che chiedeva al governo più regole sul calendario scolastico e un monitoraggio regionale. La, presentata da Davide Caparini con altri 11 consiglieri del Carroccio, è arrivata dopo la decisione dell'istituto Iqbal Masih di(Milano) di disporre un giorno di chiusura per

La decisione dell'istituto di Pioltello di chiudere il 10 aprile per la festa di fine Ramadan continua a far discutere. Il conduttore Fabio Fazio ha offerto la sua opinione sul tema, sottolineando ... (orizzontescuola)

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha sottolineato l'importanza di valorizzare il merito e il talento dei ragazzi come fondamentale per il loro sviluppo. L'articolo Scuola ... (orizzontescuola)

La Scuola chiusa per il Ramadan. Franchi tiratori nel centrodestra: affossata la mozione anti-Pioltello - Il provvedimento del leghista Caparini viene bocciato per un voto: un messaggio contro la Sardone. I no dalla maggioranza sono stati dieci, decisivo lo scrutinio segreto. Opposizione soddisfatta.ilgiorno

Soverato, il salvataggio del liceo classico attraverso il cambio della gestione - La proposta del Comune ufficializzata al tavolo della Regione. A passare al timone della Scuola sarà (forse) un’altra realtà salesiana: l’istituto Maria Ausiliatrice. Ma gli alunni devono completare l ...catanzaro.gazzettadelsud

La polemica sulla chiusura delle scuole per la fine del Ramadan in Lombardia - A meno di 24 ore dalla fine del Ramadan, il mese sacro di digiuno per l'Islam, in Lombardia si è diffusa una polemica sul 'pericolo di islamizzazione' denunciato dal partito di Matteo Salvini, la Lega ...informazione