Sapevate che la ceretta araba è il segreto di bellezza orientale per una depilazione efficace e meno dolorosa? Ecco la ricetta per farla a casa

Un borgo scolpito nella roccia. Sapevate della sua esiste nza? Andiamo alla scoperta di questo luogo incantato testimonianza di un passato che, anche se non c’è più, vale la pena conservare e ... (ilcorrieredellacitta)

Commissione Ue al Pe, 'patto sui migranti ora o mai più' - "Se fallisce la nostra politica migratoria a pagarne il prezzo saranno gli essere umani.ansa

A Piacenza è record di scuole con alunni stranieri - In Italia ci sono plessi scolastici in cui la percentuale di studenti che provengono da Paesi stranieri è di oltre il 40%. In Emilia-Romagna, ad esempio, l’incidenza di immigrati nelle classi risulta ...tg24.sky

Cosa vedere a Imola in un giorno: l’itinerario perfetto - Non sapete cosa vedere a Imola in un giorno Vi copriamo con una serie di attrazioni meravigliose che vi sapranno conquistare!viaggiamo