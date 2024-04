(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – Tanti appuntamenti nel fine settimana train. Un’occasione per chi ama stare all’aria aperta, tanto più che le previsioni del tempo prevedono temperature quasi estive in tutta la regione.Si comincia dall’Impruneta (Firenze), dove da venerdì 12 a domenica 14 al Circolo Sms Mezzomonte torna l’appuntamento con “Re Peposo, comare Ribollita e sor Lampredotto”. Venerdì e sabato si cena dalle 19,30, domenica si pranza dalle 12,30. Il menu: coccoli crudo e stracchino, ribollita, tagliatelle al lampredotto e al ragù dell’aia, peposo, trippa, arista, fegatelli alla collinese, patate fritte, cipollata, fagioli all’olio. Per l’asporto contattare su whatsapp il 353.4358020. Alle Sieci (Pontassieve, Firenze) sabato e domenica si svolge la sagra del fritto misto: ...

Firenze, 26 gennaio 2024 – Si apre un fine settimana ricco di eventi, non solo Carnevale schi, a Firenze e dintorni. sagre , mercatini , e ovviamente sfilate con carri e coriandoli sono in programma in ... (lanazione)

Sagre e mercatini, cosa fare in Toscana nel weekend - Domenica 14 in piazza delle Carceri a Prato torna Prato Antiquaria, collezionismo e artigianato per tutto il giorno davanti alla basilica e allo splendido Castello dell’Imperatore. E a pochi passi, in ...lanazione

Sagre, incontro in Comune a Grosseto per Confcommercio. E su Campagnatico: «61 giorni sono troppi: che iniziative vengono pagate» - GROSSETO - Si è svolto ieri (martedì) in Comune a Grosseto un importante incontro/confronto tra il vice sindaco e assessore al commercio Bruno Ceccherini ...ilgiunco

Sagre, Confesercenti: «Come usano i proventi Senza regole si rischia la concorrenza sleale. Chiederemo intervento organi di vigilanza» - GROSSETO – Confesercenti Grosseto interviene nel dibattito innescato dall’approvazione del calendario feste e Sagre del Comune di Campagnatico e la ...ilgiunco