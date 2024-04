Russia non parteciperà a conferenza sulla pace in Ucraina in Svizzera

Questa settimana partiranno gli inviti a oltre 100 Paesi. Il ministro degli Esteri Cassis: "Non ci può essere un processo di pace senza la Russia , anche se non ci sarà a questo primo incontro" La ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La conferenza di pace sull' Ucraina si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno , nel Burgenstock resort di Lucerna. Lo ha reso noto il governo di Berna, secondo cui Mosca non sarà presente ... (periodicodaily)

Per contrastare il Kirill-putinismo non basta una pace tra Mosca e Kiev - Il mondo russo Ma non è sufficiente riportare l’Ucraina alla condizione di stato vassallo per «sostenere e difendere il mondo russo». Che ha confini «significativamente più ampi dei confini statali ...editorialedomani

