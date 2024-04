Ricomincio da me | il progetto di Myriam Mazza nella dermocosmesi oncologica

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di mercoledì 10 aprile 2024)da me, l’intervista ain cui ha raccontato ilper la cura della pelle per malati oncologici “da me” è un’associazione no-profit impegnatacreazione di protocolli di cura per la pelle delle persone che affrontano terapie oncologiche, e non solo. Grazie all’impegno della sua presidente, la dott.ssal’associazione ha raggiunto rilevanza nazionale, arrivando anche ad istituireprovincia di Napoli dei laboratori per le mamme di periferia, per le persone che hanno vissuto violenze o senza possibilità economiche, e per mamme e papà caregiver, nonché a collaborare con il Santobono Pausilipon di Napoli e con diverse associazioni di genitori caregiver di bimbi nati ...