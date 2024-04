Retroscena | perché le inchieste dei pm fanno comodo a Schlein e Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A prescindere dalle evidenze della cronaca, il Pd è convinto di non essere alle prese con una questione morale interna. Tuttalpiù con casi di mariuoli isolati. La paura non è di avere dei ladri di polli, di tessere o di voti in casa; quella è una realtà che tutti i dem sapevano da prima delledi Bari e di Torino. L'unico problema a riguardo è come riverniciarla per ritoccare l'immagine davanti all'elettorato che ancora crede i dem più onesti degli altri sololo ha detto cinquant'anni fa Enrico Berlinguer a un giornalista amico, Eugenio Scalfari. Probabilmente per mancanza di altri argomenti validi più che per altro. Quello che spaventa davvero i dem è la rottura del rapporto privilegiato tra il partito e la magistratura della quale ledi questi giorni potrebbero essere il segnale. A Bari finisce in manette ...