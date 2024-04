Real Madrid City | show al Bernabeu | 6 gol contro ogni previsione

Il sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida ha sposa to Teresa Urquijo , la nipote della cugina dell'ex sovrano spagnolo Juan Carlos. Per l'attesissimo Royal Wedding la sposa ha indossato un abito ... (fanpage)

PSG-Barcellona, probabili formazioni: Barcola dal 1', dubbio de Jong - Luis Enrique dovrà fare a meno di diversi elementi in difesa: Kimpembe e Mukiele per infortunio, Hakimi per squalifica. Il tecnico spagnolo dovrebbe adattare Zaire-Emery come terzino destro, che ...footballnews24

Champions League, le partite di oggi: dove vedere Psg-Barcellona e Atletico Madrid Borussia Dortmund - La Champions League torna questa settimana ed entra nel vivo, il programma completo delle gare d'andata dei quarti di finale: ecco dove vederle in tv ...sport.virgilio

Ancelotti-Guardiola, sempre uno show - Come vuole la storia di questo fresco derby d'Europa, tra Real e City non puoi mai distrarti. Perché la sfida tra il tiki taka e il vecchio taca la bala può portarti in qualsiasi direzione. Per ...ilgiornale