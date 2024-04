Ragazza uccisa ad Aosta | la svolta | arrestato un 21enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – È statoin serata a Lione il ventunenne sospettato di aver ucciso unafrancese in un villaggio abbandonato in Valle d'. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble e rilanciata dai media francesi. In manette dunque il giovane italo-egiziano sospettato della morte della francese trovata senza vita venerdì in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'. Il ricercato “è già a processo per atti di violenza sulla vittima”, avevano riportato i giornali francesi Le Dauphiné Libéré e Le Progrés. Per queste accuse, dovrà comparire davanti al Tribunale correzionale di Grenoble tra poche settimane. Su di lui inoltre pende un mandato di cattura internazionale con l'accusa di omicidio, emesso dalla procura di, ma al momento ...