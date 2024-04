Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In tema di dipendenze affettive è diffusa la rappresentazione di donne vittime e dicarnefici, come se la sindrome relazionale del "mal d'amore" e le sue conseguenze cliniche ed esistenziali appartenessero esclusivamente all’affettività femminile.Quest'idea è alimentata dalle cronache di violenza, di stalking e di femminicidio, e trova fertili riscontri nella letteratura specifica. Infatti la gran parte dei libri e dei documenti sullasi concentra sullo scenario psicologico dei rapporti uomo-donna, con lui nella parte del manipolatore perverso e lei nel ruolo della preda soggiogata. Ciò accade perché questa configurazione è statisticamente più frequente e più facilmente osservabile nell’ambito psicologico e non perché sia la sola possibile. In realtà, la...