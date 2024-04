T-Touch Connect Sport: l’orologio a carica solare per gli sportivi che non vogliono rinunciare allo stile - Il nuovo modello di Tissot offre funzionalità pratiche per gli allenamenti e la vita attiva, senza comprometterne il design ...gazzetta

Stellantis sta lasciando nei guai decine di aziende - A Torino si producono sempre meno auto, e le aziende fornitrici dello stabilimento di Mirafiori sono le prime a soffrire la crisi tra fallimenti, cassa integrazione e scarse prospettive per gli operai ...ilpost

Quando l’Antitrust potrebbe smettere di indagare su Chiara Ferragni e perché la fine potrebbe non essere vicina - L'Antitrust ha annunciata la nuova azione contro Chiara Ferragni analizzando questa volta il caso della uova di Pasqua: la chiusura del procedimento è ...fanpage