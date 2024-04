Puglia | arrestato l’ex assessore Pisicchio per corruzione e truffa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La misura cautelare è scattata anche per il fratello Enzo e altre 5 personeperil presidente dell'Arti (Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l'innovazione) ed exregionale della giunta Emiliano, Alfonso. Con lui ai domiciliari è finito anche suo fratello Enzo Roberto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa

