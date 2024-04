Psg-Barcellona | gol pazzesco di Raphinha | sinistro al volo e 2-2 VIDEO

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una vera e propria meraviglia. Nel corso del secondo tempo di Psg-, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024, i ragazzi di Xavi trovano la rete del 2-2 grazie ad un’azione sensazionale: Pedri, appena entrato, confeziona un assist meraviglioso perche si coordina in maniera magistrale e aldibatte l’incolpevole Donnarumma. Un gol da vedere, rivedere e rivedere ancora. SportFace.

Il Barcellona sceso oggi in campo contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, nella sfida valida per i quarti di finale di Champions... (calciomercato)

La brutta serata di Donnarumma con il Barcellona, errori imperdonabili per un portiere: “Se devi uscire, esci!” - Gli interventi del portiere italiano in uscita suscitano forti perplessità in almeno 3 occasioni, due delle quali porteranno ai gol dei catalani nell'andata ...fanpage

Raphinha la riprende con una doppietta per il Barcellona in casa del PSG, ecco il gol! – VIDEO - Il Barcellona rimette tutto in parità al Parco dei Principi contro il PSG. Al 62’ Pedri mette un pallone stupendo alle spalle della difesa al primo tocco da subentrato. Raphinha calcia con l’esterno ...generationsport

Champions: in campo Psg-Barcellona 2-2 e Atletico Madrid-Dortmund 2-0 DIRETTA E FOTO - In campo Paris Saint Germain-Barcellona 2-2 DIRETTA e Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0 DIRETTA per le gare l'andata dei quarti di finale di Champions League LA VIGILIA Un anticipo del Clasico per ...ansa