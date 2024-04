Psg-Barcellona 2-1 LIVE | sorpasso di Vitinha | poi traversa di Barcola

Il Barcellona sceso oggi in campo contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, nella sfida valida per i quarti di finale di Champions... (calciomercato)

Champions: in campo Psg-Barcellona 1-1 e Atletico Madrid-Dortmund 2-0 DIRETTA E FOTO - In campo Paris Saint Germain-Barcellona 1-1 DIRETTA e Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0 DIRETTA per le gare l'andata dei quarti di finale di Champions League LA VIGILIA Un anticipo del Clasico per ...ansa

Fabian Ruiz-Napoli, sapete quanto offrì ADL al centrocampista ora al PSG - Il centrocampista del Psg, in passato al Napoli, fece una richiesta molto alta a De Laurentiis per restare in azzurro.areanapoli

PSG-Barcellona, nuove critiche per Donnarumma: cosa sta succedendo - Paris Saint-Germain-Barcellona, nuove critiche per Gigio Donnarumma: che cosa sta succedendo. Il portiere della Nazionale nel mirino.calciomercato