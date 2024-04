Psg-Barcellona 0-1 al 45' | segna Raphinha | dominio della squadra di Xavi

Roma, ricordi Taylor Che errore in Psg-Barcellona: Beraldo atterra da dietro Raphinha, ma lui non fischia il fallo - Un errore dopo pochi minuti, una svista salvata dal Var. Il quarto di finale di andata di Champions League che vede sfidarsi Psg e Barcellona non è andato nel migliore dei modi per l'arbitro. Il ...ilmessaggero

Champions League - Avanti Barcellona e Atletico dopo il primo tempo - Nella seconda parte dei quarti di finale di Champions League, dopo i rispettivi primi tempi il Barcellona è avanti 1-0 in casa del Paris Saint Germain, in gol Raphinha al 37', mentre l'Atletico ...torinogranata

Champions League: pasticcio Dortmund, Atletico avanti 2 a 0 all’intervallo. Psg sotto 0-1 contro il Barça - Si sono appena conclusi i primi tempi delle due partite di stasera di Champions League, valide per i quarti di finale di andata. Davanti ai suoi tifosi l’Atletico Madrid va negli spogliatoi sul risult ...ilovepalermocalcio