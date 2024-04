Pretendo Network riporta online WiiU e 3DS

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Con la chiusura ufficiale dei serviziper Wii U e 3DS da parte di Nintendo, molti fan si sono trovati a fronteggiare un futuro senza accesso ai loro giochi preferiti. Tuttavia, mentre le porte sembravano chiudersi definitivamente, un nuovo servizio emerge come un faro di speranza per coloro che non vogliono compromettere l’integrità delle loro console:e 3DS di nuovograzie aSecondo quantoto da Nintendo Life,ha lanciato un nuovo exploit denominato “SSSL“, un exploit SSL privato su misura per la Wii U. Questo exploit consente agli utenti di accedere al serviziosenza la necessità di ricorrere a soluzioni ...

