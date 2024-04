Polestar 4 | la magia delle videocamere e il lunotto posteriore che non c' è

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Debutta in Italia la nuova4: ora si può vedere dal vivo e non ha il. Ecco le novità tecnologiche e i prezzi

Polestar 4: il SUV elettrico di lusso arriva in Italia. Tutti i dettagli - Polestar 4, il SUV coupé elettrico ad alte prestazioni, debutta in Italia, combinando design aerodinamico, potenza e materiali sostenibili in un'esperienza di guida premium e innovativa.auto.hwupgrade

La Polestar 2 non verrà rinnovata, al suo posto arriverà la Polestar 7 - La Polestar 2, l'auto elettrica che ha segnato l'ingresso del