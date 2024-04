Pini | Fagnani e Chiocchi premiati con il Batani

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Al Palace Hotel, della famigliaa Milano Marittima è tutto pronto per la quindicesima edizione del Premio internazionale ’Antonio’ al giornalismo. La giuria, presieduta da Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione alla Cattolica di Milano, ha scelto i nomi dei. L’evento, nato da un’idea di Antonio, è di scena sabato a Milano Marittima e sarà condotto da Massimo Giletti, con la speciale partecipazione di Simona Ventura. Si tratta di un premio nato con la precisa volontà di valorizzare il miglior giornalismo italiano ed internazionale, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti. Quest’anno riceveranno il Premio internazionale Agnese, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce! (primo newsbrand dedicato ai temi ...

