Philadelphia | sparatoria in mezzo alla folla | ci sono feriti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una giornata che doveva essere di festa e gioia si è trasformata in un incubo a, dove unaha scosso un quartiere afto, ferendo almeno cinque persone e causando il panico tra i presenti. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, durante le celebrazioni dell’Eid al-Fitr, la festa musulmana che segna la fine del Ramadan. Secondo le prime informazioni, riportate da Fox, laè avvenuta tra la 47th Street e Wyalusing Avenue, nel quartiere Parkside, intorno alle 14:30 (le 20:30 in Italia). La polizia è intervenuta prontamente nella zona, che era densamente afta per l’occasione festiva. Al momento, le autorità hanno fermato quattro persone in relazione all’incidente. Tuttavia, al momento escludono l’ipotesi di un atto terroristico o di un attentato ...

Almeno cinque persone sono rimaste ferite a Philadelphia in un evento che segnava la fine del Ramadan : lo riferisce la Cnn. Secondo la Fox, la polizia ha fatto numerosi arresti e recuperato almeno 4 ... (quotidiano)

Almeno cinque persone sono rimaste ferite a Philadelphia in un evento che segnava la fine del Ramadan: lo riferisce la Cnn. La polizia ha fatto numerosi arresti e recuperato Almeno 4 armi da fuoco ... (gazzettadelsud)

Panico a Philadelphia per la fine del Ramadan. Una grande folla si è radunata nelle vie della città per festeggiare la fine della festività islamica. A un tratto però sono partiti dei colpi di arma ... (liberoquotidiano)

Filadeflia: sparatoria durante una festa per la fine del Ramadan, almeno due i feriti - Lo scontro a fuoco ha avuto inizio poco dopo le 14 (le 20 in Italia) nella parte occidentale della città, nei pressi di una moschea. Due le persone ferite trasportate d'urgenza dalla polizia al Penn P ...rainews

Philadelphia, sparatoria nella folla alla festa di fine Ramadan: colpite numerose persone. Esclusa pista terroristica - sparatoria nella folla a Philadelphia, in occasione dei festeggiamenti per la fine del Ramadan. Lo riporta la Cnn, riferendo che la polizia è intervenuta per rispondere.corriereadriatico

sparatoria a Philadelphia in un evento per la fine del Ramadan - Ci sono alcuni feriti. Secondo la polizia non c'è un legame con la festa islamica, si tratterebbe di criminalità comune ...tg.la7