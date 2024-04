(Di mercoledì 10 aprile 2024) Avrebbero dovuto essere importanti per la difesa dell’Ucraina e invece iforniti alle forze armate ucraine da diverse startup statunitensi per essere testati prima di essere usati su larga scala si sono dimostrati troppo costosi, proni a malfunzionamenti e difficili da riparare. Lo scrive il quotidiano “”, secondo cui le forze ucraine hanno dovuto ripiegare su vasti quantitativi dicommerciali a basso costo provenienti dalla Cina, Paese accusato di sostenere la macchina bellica russa. “La generica reputazione che ogni classe di drone statunitense si è fatta in Ucraina è che non funzionano bene quanto altri sistemi”, ha ammesso in una intervista al quotidiano Adam Bry, amministratore delegato di Skydio, una delle startup statunitensi che hanno fornito i loro ...

Per il Wall Street Journal i droni Usa dati a Kiev non servono - I droni forniti da alcune startup Usa sono inefficaci. A Kiev non rimane che bussare alla porta della Cina, Paese amico di Putin.lanotiziagiornale

