(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "Con ilsullanessun Paese sarà lasciato da, per questo abbiamo introdotto un meccanismo diobbligatoria: l'Europa migliore è l'Europa che si muove unita" lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von Derdurante la conferenza stampa tenutasi a seguito dell'approvazione delper lae l'Asilo. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Da Bruxelles – Via libera definitivo del Parlamento europeo all’insieme dei testi che costituiscono il nuovo Patto im migrazione e asilo. Gli atti legislativi hanno superato oggi, mercoledì 10 ... (open.online)

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha definito il Patto Ue sull'asilo e la migrazione approvato oggi dal Parlamento europeo "un via libera all'immigrazione clandestina". Lo ... (quotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "Con il Patto sulla Migrazione nessun Paese sarà lasciato da solo, per questo abbiamo introdotto un meccanismo di solidarietà obbligatoria: l'Europa migliore è ... (iltempo)

Patto migranti, approvazione netta dall’Europarlamento - Milano, 10 apr. (askanews) – Alla fine, il voto con cui la plenaria del Parlamento europeo ha approvato il pacchetto dell’Ue sull’asilo e la Migrazione, oggi a Bruxelles, è stato meno serrato e più ne ...askanews

Migranti, il Parlamento europeo approva il nuovo Patto. Il Pd si sgancia dalla sinistra - Il Parlamento europeo ha dato il suo via libera definitivo al Patto per la Migrazione e l’asilo. Un maxi-pacchetto - di nove provvedimenti ...iltempo

Patto Migrazione, Von Der Leyen: "Solidarietà per non lasciare nessuno Stato solo” - "Con il Patto sulla Migrazione nessun Paese sarà lasciato da solo, per questo abbiamo introdotto un meccanismo di solidarietà obbligatoria: l'Europa migliore è l'Europa che si muove unita" lo ha detto ...ilgiornale