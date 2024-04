Par condicio | ok all’emendamento di maggioranza in Vigilanza Rai | via i limiti per i membri del governo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'emendamento diapprovato inRai in vista delle elezioni europee prevede che per "i programmi di approfondimento informativo" il principio di par"faccia in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini il diritto a una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". Insorgono le opposizioni.

No dal centrodestra. Nadia Vassallo:: "Faremo una civica" - Nadia Vassallo replica alle critiche sulla sua candidatura, sottolineando la centralità della par condicio. Dopo il rifiuto del centrodestra, si impegna a formare una civica per difendere i diritti de ...ilrestodelcarlino