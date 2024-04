Pagelle Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1 | voti e tabellino Champions League 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di2-1, match valevole per l’andata dei quarti di finale della2023/. Dopo soli 4? De Paul ha sbloccato la gara, approfittando di un clamoroso errore della difesa avversari. Gialloneri imprecisi anche al 32? quando Samuel Lino ha raddoppiato per i colchoneros. Vittoria in ghiaccio per gli uomini di Simeone, ma ilha accorciato le distanze nel finale, andando a segno con Haller e infiammando l’atmosfera in vista del ritorno in Germania, dove potrà succedere davvero di tutto. LEE I...