Omicidio Cerciello Rega | il processo di appello bis La pg della Corte d’Appello chiede 23 anni per Elder e Hjort

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 23e 9 mesi di reclusione e 23: queste le pene richieste dal pgd’di Roma nei confronti, rispettivamente, di LeeFinnegan e Gabriele Natale, i due californiani accusati dell’di Mario, il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso nel luglio 2019 nel quartiere romano di Prati. Oggi, 10 aprile, in un’aula gremitad’Assise d’di Roma ha avuto luogo una nuova tappavicenda processuale legata al delitto. Erano presenti anche i due imputati, condannati in primo grado all’ergastolo. Ridotto innel 2022 a 24per Lee ...

