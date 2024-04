Nuovo arresto per corruzione in Puglia | l’ex assessore regionale Alfonso Pisicchio ai domiciliari

(Di mercoledì 10 aprile 2024), exnella scorsa giunta Emiliano, è agli arresticon suo fratello Enzo e altri sette indagati in un'inchiesta della Procura di Bari per. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero sfruttato la loro influenza per ottenere consensi e finanziamenti illeciti.

A incastrare il militare un secondo video diffuso sul canale Instagram di “Welcome to Favelas”: mentre cerca di far salire un uomo su un’auto di servizio gli tira uno schiaffo (bologna.repubblica)

Lo schiaffo raggiunge sul volto un uomo fermato (non è noto con quali accuse) mentre viene caricato sull’auto di servizio. Spunta un secondo video del carabiniere finito al centro delle cronache ... (quotidiano)

Mondragone. nuovo arresto per l’ omicidio di Giuseppe Mancone , avvenuto nel 2003 a Mondragone. Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a ... (casertanotizie)

Imprese, ad aprile 446 mila nuove assunzioni - Terremoto a Bari, arrestato pure l'ex assessore regionale Pisicchio: ai domiciliari con il fratello. «Soldi in contanti e voti in cambio di appalti» - TUTTI I NOMI ...lagazzettadelmezzogiorno

Aosta, ragazza francese uccisa, è caccia al fidanzato italiano: «Aveva il divieto di entrare in contatto con la vittima» - Ci sono novità sull'omicidio della ragazza francese ritrovata venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta . Il procuratore di Grenoble ...leggo

Striscia la Notizia, arresto in diretta di due borseggiatrici a Milano. Staffelli: «Fermate per furto giorni fa, già fuori» - Questa sera a Striscia la notizia le immagini dell'arresto delle due borseggiatrici che la scorsa domenica sono state bloccate a Milano per tentato furto con destrezza. Valerio Staffelli, che ...leggo