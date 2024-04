NBA | risultati della notte 10 aprile | Edwards scrive 51 e Minnesota va | Warriors vincenti sui Lakers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ben 14 partite si sono disputate in unaNBA che, nei fatti, aiuta a definire sempre di più come sarà la questione playoff e, tra una settimana, play-in. Nel frattempo, lontano dal parquet, è data come sostanzialmente certa la permanenza di Simone Fontecchio (che stanon è sceso in campo) ai Detroit Pistons. Gli stessi Pistons (13-66) che, nella, nulla possono per tenere a freno i Philadelphia 76ers (45-35): 120-102 con 37 di Joel Embiid e 18 dalla panchina di Buddy Hield contro i 25 di Jaden Ivey e i 21 di Evan Fournier. Esagerano gli Indiana Pacers (46-34) sui Toronto Raptors (25-54): 123-140 con 30 di Tyrese Haliburton e 23 di Obi Toppin contro i 23 di RJ Barrett e i 22 di Kelly Olynyk. Tripla doppia numero 21 in stagione per Luka Doncic, chesul tabellino 39-12-10 nel 104-130 dei Dallas ...