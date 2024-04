Naufragio in area Sar di Malta | otto vittime tra cui una bimba morta per ipotermia Cadaveri e superstiti a Lampedusa

Un barcone è naufragato in area Sar Libica. La guardia costiera di Lampedusa ha recuperato 25 superstiti e il cadavere di una bambina. Il gruppo di naufraghi, così come la salma della piccina, è ... (quotidiano)

Naufragio migranti, 8 morti e alcuni dispersi - Sono 8 i cadaveri, fra cui quello di una bimba, appena sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. Sono le vittime dell'ultimo Naufragio avvenuto in acque Sar maltesi (e non libiche come si era appreso in ...ansa

