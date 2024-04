NASCAR | la Cup Series torna ritrova il Texas ed il catino di Fort Worth

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nuovo appuntamento questo fine settimana con laCupdalMotor Speedway. Cambia la collocazione temporale dell’appuntamento di, presente fino al 2023 nell’ultima parte dell’anno come parte integrante deiPlayoffs. Gli organizzatori hanno deciso di modificare il periodo dell’anno dell’ Autotrader EchoPark Automotive 400, nome ufficiale di una competizione che dallo scorso anno si tiene sulla lunghezza delle 400 miglia e non più sulle 500. L’evento in questione, inaugurato nel 2005, ha visto un successo a testa per William Byron (2023), Tyler Reddick (2022), Kyle Larson (2021), Kyle Busch (2020), protagonisti ancora presenti nella categoria a tempo pieno. Il record di tutti i tempi appartiene a Jimmie Johnson, cinque volte a segno in questa specifica ...

